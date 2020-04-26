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اقتصاد

البيت الأبيض يسعى لوضع سياسات لدعم الاقتصاد الأمريكي

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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رويترز

قال كيفن هاسيت، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي الاقتصاديين، يوم الأحد إن مستشاري البيت الأبيض يأملون في وضع عدة خيارات لتقديمها إلى الرئيس دونالد ترامب من أجل وضع ”سياسات مدروسة كبيرة“ للمساعدة في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من جائحة فيروس كورونا.

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي إذ أغلقت شركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.

وقال هاسيت للصحفيين ”سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا“

و حذر من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيصل على الأرجح إلى 16 بالمئة أو أعلى من ذلك خلال هذا الشهر.

وأضاف ”نأمل أن نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن... للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع الكونجرس“.

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