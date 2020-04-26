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تعليم

بيان صوتي عاجل من وزير التعليم للرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:55 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة صوتية جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لمواجهة الشائعات وإنهاء البلبلة.


وقال وزير التربية والتعليم، "تجدر الإشارة إلى أن دولة رئيس الوزراء، أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية في التعليم قبل الجامعي (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) ، وكذلك في التعليم الجامعي (امتحانات السنوات النهائية) ، مع إعلان الجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "يظل موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو يوم ٧ يونيو ٢٠٢٠ ، وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم ١٥ مايو إن شاء الله لطمأنة كافة أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتأمين".


جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية

ولسماع نص الرسالة الصوتية التي نشرها وزير التربية والتعليم منذ قليل اضغط هنا 
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