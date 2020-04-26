بيان صوتي عاجل من وزير التعليم للرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة صوتية جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لمواجهة الشائعات وإنهاء البلبلة.





وقال وزير التربية والتعليم، "تجدر الإشارة إلى أن دولة رئيس الوزراء، أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية في التعليم قبل الجامعي (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) ، وكذلك في التعليم الجامعي (امتحانات السنوات النهائية) ، مع إعلان الجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية".





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "يظل موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو يوم ٧ يونيو ٢٠٢٠ ، وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم ١٥ مايو إن شاء الله لطمأنة كافة أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتأمين".





جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 وفقا لـالمعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:



