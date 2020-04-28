حازم إمام يعلن موقفه النهائي من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

أكد حازم امام عضو اتحاد الكرة السابق، أنه اتخذ قرارا نهائيا بعدم الترشح في المستقبل للاتحاد، مشيرا إلى أن العمل العام يقل من قيمة الشخص بشكل كبير.









وأضاف حازم إمام، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أقر وأعترف" مع احمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن كل من يعمل في العمل العام يتعرض للهجوم والسبب بشكل متواصل، مبديا انزعاجه من أن الإهانات تصل إلى مرحلة سيئة من الصعب على الشخص تقبلها.





وتابع حازم إمام، أن قراره كان بسبب عدم قبوله تلك الإهانات، مطالبا أن يكون العمل العام بمقابل مادي وليس تطوعا حتى يكون جميع الأعضاء تركيزهم الأول للاتحاد وليس للأعمال الأخرى.









وأشار حازم إمام إلى أن الاتحاد لم يكن يُدار بطريقة الرجل الواحد ولكن هناك أمورا كثيرة لم يكن يعلم عنها شيئا ولكن حال سؤاله يتم اطلاعه على التفاصيل.



