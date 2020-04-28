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برلمان

الأحد.. الحساب الختامي لموازنة 2018-2019 على طاولة النواب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:35 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- محمود فايد
تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019. 


كما تشهد أيضا مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعًا).


وتشهد أيضا مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019. وشهد الأسبوع الماضي عودة مجلس النواب لاستئناف جلساته بعد توقف دام 42 يومًا فى ضوء التدابير والمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا،حيث كانت العودة أيضا والعمل فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والتزام بإرتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.
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