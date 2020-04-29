بنك عوده يبلغ بإيجابية حالة مصابة بكورونا في أحد المباني الإدارية

أعلن بنك عوده مصر، إصابة أحد موظفيه بالمبنى الإداري بصلاح سالم، بفيروس كورونا.





وقال البنك إنه قام بإخطار البنك المركزي المصري ، بالحالة فور التأكد من إيجابية التحاليل، مضيفا أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتي من شانها أن تتغلب على انتشار الفيروس وشفاء الزميل.





وأشار إلى أنه قرر غلق الدور الأول بالمبنى الإداري بصلاح سالم وتعقيمه بالكامل، بالإضافة إلى حصر أسماء الموظفين لإجراء التحليل اللازم في المستشفى المتعاقد معه لهذا الشأن للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وإعطاء جميع الموظفين العاملين في هذا الدور إجازة لمدة أسبوعين مع الالتزام الكامل بالعزل الوقائي.





كما قام بنك عوده بالتواصل مع وزارة الصحة وإبلاغها بالحالة المذكورة والتحقق من كفاية وسلامة الإجراءات المتبعة والتي تم اتخاذها من جانب البنك.





وتابع البنك: "سيلتزم جميع الموظفين بالعزل الوقائي على أن يتم التواصل مع وزارة الصحة إذا تبين ظهور أي حالة إيجابية أخرى".





وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إن البنك يمضى في خطته الموضوعة لاستمرار الأعمال المصرفية اليومية "Business Continuity Plan"، والتي حدد البنك إطارها بتقسيم فرق العمل التابعة لكل إدارة على عدد من مباني وفروع البنك لضمان خدمة العملاء مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتطبيق أفضل معايير السلامة للعاملين والعملاء.