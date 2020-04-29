ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة في مركز أبوتشت بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط ٣ متهمين، لقتلهم موظف، أثناء تصديه لمحاولات خطف طالب جامعي بمركز أبوتشت.

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تلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بضبط حسام.ب 26عامًا، وطارق.م 47عامًا، و محمد.س 21عامًا، من عائلة واحدة من قرية الحسينيات، لقتلهم أدهم زيدان 45 عاما، موظف بشركة غاز، بطلقات نارية وسط المدينة.

تبين أن خلافات بين عائلة المتهمين بقرية الحسينات و عائلة أخرى بمدينة أبوتشت، و أثناء مشاهدتهم لطالب من عائلة الأخرى، تصدى لهم الموظف، ما دفعهم إلى التخلص منه بوابل من الأعيرة النارية.

كما تبين أن المتهمين خططوا لاختطاف الطالب لتصفية خلافات قديمة مع عائلته.



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع أدهم زيدان 45 عاما، موظف بشركة غاز، بطلقات نارية وسط المدينة.

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