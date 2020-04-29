دعوى أمام مجلس الدولة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

أقام فهمي بهجت المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، ضد كلا من الشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف الامتناع عن بيع ترددات لقنوات mbc وكذلك وقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي".





وقالت الدعوى ، ان الفنان رامز جلال دأب علي الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي علي قنوات mbc ,وهو يقوم علي فكرة مقلب ، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي ، كما انه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ، ويمارس معه اقسي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات ، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب ، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق - علي حد قوله.





وطالبت الدعوى التى حملت رقم 39636 لسنة 74 قضائية ، بصفة مستعجلة وقف برنامج رامز مجنون رسمى ، ووقف عرضه من شاشة التلفزيون.