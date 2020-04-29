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حوادث

دعوى أمام مجلس الدولة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:12 م
محكمة القضاء الادارى
محكمة القضاء الادارى
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كتب محمد زهير
أقام فهمي بهجت المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، ضد كلا من الشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف الامتناع عن بيع ترددات لقنوات mbc وكذلك وقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي".

وقالت الدعوى ، ان الفنان رامز جلال دأب علي الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي علي قنوات mbc ,وهو يقوم علي فكرة مقلب ، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي ، كما انه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ، ويمارس معه اقسي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات ، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب ، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق - علي حد قوله.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 39636 لسنة 74 قضائية ، بصفة مستعجلة وقف برنامج رامز مجنون رسمى ، ووقف عرضه من شاشة التلفزيون. 
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