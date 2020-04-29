ضبط أغذية ويامشيش فاسد ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى التى أسفرت عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالمعادى لحيازته كمية قدرها ٤ طن ياميش رمضان "زبيب، مشمشية، تمور، أرز أبيض"، عدد١٤٠ لفافة قمر الدين مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين .





كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بحلوان لحجبه عن التداول كمية قدرها ٤ طن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مسلى" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.





وكذا جرى ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالوايلى لحجبه عن التداول كمية قدرها ٥ الاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر" بقصد رفع أسعارها .