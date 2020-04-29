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حوادث

ضبط أغذية ويامشيش فاسد ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:42 م
ضبط أغذية ويامشيش
ضبط أغذية ويامشيش فاسد
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كتب محمد صبرى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى التى أسفرت عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالمعادى لحيازته كمية قدرها ٤ طن ياميش رمضان "زبيب، مشمشية، تمور، أرز أبيض"، عدد١٤٠  لفافة قمر الدين مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين .



كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بحلوان لحجبه عن التداول كمية قدرها ٤ طن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مسلى" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وكذا جرى ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالوايلى لحجبه عن التداول كمية قدرها ٥ الاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر" بقصد رفع أسعارها .

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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