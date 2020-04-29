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أخبار البلد

تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:07 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2020 من خلال مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو 2020 التي كانت محددة من قبل، وذلك نظرًا لتحديد تلك الفترة في  صرف المعاشات. 

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وأوضح وزير الاتصالات أن تعديل موعد صرف المنحة لمن تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، يأتي كذلك لتجنب ازدحام المواطنين، وحفاظًا على سلامة وأمن الموظفين والمواطنين في المكاتب البريدية.


تجدر الإشارة إلى أن صرف هذه المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد بدعم هذه العمالة؛ لمساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وناشد رئيس الوزراء المستحقين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها عند صرف المنحة، وعدم التزاحم على مكاتب البريد؛ حفاظا على أرواحهم وضمانًا لسلامتهم وصحتهم.
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مصادر : صرف منحة العمالة غير المنتظة من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

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