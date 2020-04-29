الصحة العالمية: انعقاد لجنة طوارئ غدا لتقييم وضع الجائحة.. فيديو









قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية ، إن منظمة الصحة العالمية ومنذ الوهلة الاولي لفيروس كورونا وهي ملتزمة بالشفافية والمسؤلية، وذلك ووفقا للتشريعات الصحية الدولية.











كما قرر "أدهاونم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا ، انعقاد لجنة طوارئ غدًا، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من فيروس كورونا، لافتا إلي أن هذا ما أوصت به المنظمة لكى تستطيع تقييم تطور الجائحة، وإعطاء توصيات جديدة فيما يخص الجائحة.









كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافى.



