حجب إشارة MBC مصر.. محام: ما يقدمه برنامج رامز جلال جريمة.. فيديو

قال المحامى آمر أبو هيف ، إن ما يعرض ببرنامج "رامز مجنون رسمى" جريمة، موضحًا أن المادة " 175 لسنة 2018 تعاقب جرائم الاعتداء على القيم الأسرية والإنسانية بالمجتمع وما يقوم به رامز جريمة".



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن ما يقوم به رامز جلال من جرائم تقنية المعلومات والنائب العام من الممكن ان يتدخل ويحجب اشارة القناة التى يعرض عليها البرنامج".







وأوضح المحامى آمر أبو هيف، أن البرنامج ترفيهى و اذا ارتكب جريمة هل سيعاقب أم لا، بالفعل سيعاقب".





وفى نفس السياق علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أزمة برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي تم إيقافه من نقابة الإعلاميين، بعد البلاغات التي قدمت ضده بسبب ما يحتويه من مشاهد صنفت بـ"الجريمة".





وقال : "اللي بيحصل في البرنامج ده تهريج، إزاي بيعترضوا لازم يتوقف فورًا ده جريمة مكتملة الأركان".





وأضاف: "أنا لما عرفت إن طارق حامد طالع في البرنامج خصمت منه نص مليون جنيه، لأنه ماينفعش ده يحصل ومش هنسمح بيه، والإمارات دولة محبة لمصر ولن تسمح بهذا التهريج، وفيه ناس شالت إعلاناتها من البرنامج وبطالب الباقي إنهم يشيلوا الإعلانات منه لأن بفلوسهم احنا بنتهزأ".