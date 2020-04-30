اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا على أراضيه

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





ولم يسجل اليمن منذ انتشار جائحة كورونا عالميًا، سوى حالة إصابة واحدة فقط في العاشر من إبريل الجاري بمدينة الشحر في محافظة حضرموت قبل أن يتم تسجيل 5 حالات أمس.





وجاء هذا الإعلان عقب ساعات من صدور تحذير أممي حول إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في اليمن.



