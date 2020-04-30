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أخبار العالم

اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا على أراضيه

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. 

ولم يسجل اليمن منذ انتشار جائحة كورونا عالميًا، سوى حالة إصابة واحدة فقط في العاشر من إبريل الجاري بمدينة الشحر في محافظة حضرموت قبل أن يتم تسجيل 5 حالات أمس.

وجاء هذا الإعلان عقب ساعات من صدور تحذير أممي حول إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وحذر بيان صادر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، من أن فيروس كورونا قد يكون انتشر في البلاد، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، مؤكدًا أن العوامل كلها لانتشاره بسرعة موجودة.
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