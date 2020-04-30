بـ عباءة زرقاء.. فوزية محمد تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة فوزية محمد صورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت فوزية محمد خلال الصور داخل منزلها وهى ترتدى عباءة باللون الأزرق وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة.



يذكر أن آخر أعمال فوزية محمد مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".







المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.





