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أخبار العالم

شفاء 5 حالات جديدة من فيروس كورونا في البحرين

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:47 م
شفاء 5 حالات جديدة
شفاء 5 حالات جديدة من فيروس كورونا في البحرين
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، عن تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.


وبذلك بلغ إجمالي الحالات المتعافاة في البحرين 1500 حالة بعد الاعلان عن تعافي 5 حالات اليوم.


وسجلت وزارة الصحة 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 1532 حالة، منها حالة واحدة في العناية و1531 مستقرة، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.


وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافاة طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
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