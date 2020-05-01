فى عيد ميلادها .. فارق العمر بين منة عرفة وعلي غزلان وقصة ارتباطهما

شارك اليوتيوبر والطبيب على غزلان، جمهوره، صورة جديدة له برفقة الفنانة الشابة منة عرفة من أحدث جلسة تصويرية خضعت لها وظهر على غزلان، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، برفقة منة عرفة، والأخيرة تمسك بيده وتجري معه في مرح، بصورة تسودها الرومانسية.

وعلق علي غزلان، على الصورة كاتبًا: قائلًا: "My mine"، كأول اعتراف رسمي منه بحبه لها، بعد فترة من التحفظ فيما بينهما على بيعة العلاقة.

وعلق علي غزلان، على الصورة كاتبًا: قائلًا: "My mine"، كأول اعتراف رسمي منه بحبه لها، بعد فترة من التحفظ فيما بينهما على بيعة العلاقة.

عاد اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، ليثير الجدل بين جمهوره من جديد، من خلال نشر صورة له برفقة الفنانة الشابة منة عرفة.



