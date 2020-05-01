فى عيد ميلادها .. فارق العمر بين منة عرفة وعلي غزلان وقصة ارتباطهما

تحتفل اليوم الفنانة منة عرفة بعيد ميلادها الـ 21 وأثارت منة عرفة حالة من الجدل الواسع منذ ظهورها مع اليوتيوبر على غزلان وكثرت الأقاويل حول وجود علاقة حب بينهما وارتباط وهو ما تم الإعلان عنه منذ أيام.
ويعد فارق العمر بين منة عرفة وعلى غزلان 8 سنوات حيث تبلغ منة عرفة من العمر 21 عاما ويبلغ على غزلان من العمر 29 عاما.
شارك اليوتيوبر والطبيب على غزلان، جمهوره، صورة جديدة له برفقة الفنانة الشابة منة عرفة من أحدث جلسة تصويرية خضعت لها وظهر على غزلان، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، برفقة منة عرفة، والأخيرة تمسك بيده وتجري معه في مرح، بصورة تسودها الرومانسية.
وعلق علي غزلان، على الصورة كاتبًا: قائلًا: "My mine"، كأول اعتراف رسمي منه بحبه لها، بعد فترة من التحفظ فيما بينهما على بيعة العلاقة.
عاد اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، ليثير الجدل بين جمهوره من جديد، من خلال نشر صورة له برفقة الفنانة الشابة منة عرفة.
نشر اليوتيوبر والطبيب على غزلان، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام،"، وظهر فيها كالمعتاد مع الفنانة الشابة منة عرفة، التي لم يعلن ارتباطه بها بشكل رسمي حتى الآن على الرغم من ظهورهما المتكرر في مناسبات عدة منذ عدة أشهر.