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مرأة

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نوال الزغبى، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة.


وظهرت نوال الزغبى، بفستان باللون الأسود ونسقت معه جاكيت من الجينز باللون الزرق الفاتح الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، وهى جالسة أمام حمام السباحة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البنى الفاتح.


كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمال إطلالتها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة
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