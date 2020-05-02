بلغة الإشارة.. هنا الزاهد تتفاعل مع الحادث الإرهابي





شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها فيديو جديد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هنا في الفيديو وهي تغني أغنية تحيا مصر للمطرب أحمد جمال، بلغة الإشارة، نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وذلك كنوع من التفاعل مع الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة بئر العبد، وعلقت قائلة "#تحيا_مصر"

يذكر أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، فى أول تجربة لها فى تقديم البرنامج التليفزيونية.

