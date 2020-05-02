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رياضة

أديبايور: محمد صلاح وساديو ماني لا يستحقان الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية

السبت 02/مايو/2020 - 12:44 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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إسماعيل محمود
أكد التوجولي إيمانويل أديبايور، مهاجم ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق، أن المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني جناحا فريق ليفربول الإنجليزي، لا يستحقان الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال أديبايور في تصريحات صحفية لجريدة أول أفريقا:"لقد أبعدت نفسي عن كل ما يخص الكرة الإفريقية بسبب الفساد والطريقة التي تدار بها الأمور، لكن كيف لماني أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة وهو ليس لاعبًا فيها، ليونيل ميسي لم يفز أبدًا بأي جائزة في قارة أمريكا الجنوبية، في حياتي الكروية رأيت الكثير من اللاعبين الأوروبيين لعبوا في أمريكا وظهروا بشكل رائع ولم يدخلوا قوائم الترشيحات، ولكن في إفريقيا نرى لاعب إفريقي يلعب في أوروبا ويتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. كيف هذا ؟."

وأضاف أديبايور:"نيمار لا يمكنه الفوز بجائزة أفضل لاعب في البرازيل، لكنه يمكنه الفوز بجائزة أفضل لاعب برازيلي، لأنه ببساطة لا يلعب في البرازيل، الكاف هو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كيف يفوز صلاح وماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ، يجب أن تمنح الجائزة للاعبين من داخل القارة."

يذكر أن أديبايور توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2008 عندما كان لاعبًا لنادي ارسنال الإنجليزي.
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