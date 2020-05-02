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أخبار العالم

اليمن.. المجلس الانتقالي يرد على التحالف العربي

السبت 02/مايو/2020 - 07:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني على التحالف العربي الداعي لإلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة اليمنية الشرعية.


وقال المتحدث باسم المجلس، نزار هيثم، أمس الجمعة: "يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان الصادر من التحالف العربي، مؤكدا على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه".

أضاف: "يؤكد المجلس على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة الفيروس المستجد كوفيد 19".

وأشار إلى: "ضرورة احترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، وإلى الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها".

وفي وقت سابق أصدر التحالف العربي بيانا دعا فيه إلى "إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه"، و"وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية".

وأكد التحالف على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها على إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية".
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