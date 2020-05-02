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الناس شايفانا هيروز.. طبيب يحكي أصعب الأوقات داخل مستشفيات العزل

السبت 02/مايو/2020 - 12:23 م
الدكتور أحمد الطوانسي،
الدكتور أحمد الطوانسي، مدرس مساعد التخدير والرعاية المركزية
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور أحمد الطوانسي، مدرس مساعد التخدير والرعاية المركزية، إن تجربته في بادئ الأمر أثناء دخوله أول مرة لمستشفى العزل كان بها بعض من الخوف والحماس في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن مستشفى عزل 15 مايو، حقق نسبة تحسن كبيرة في حالات المصابين بها.


وأضاف الدكتور أحمد الطوانسي، خلال لقائه عبر سكايب في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن فيروس كورونا حتى الآن مر بثلاث موجات وحققت كل منها الكثير من نسب الشفاء وتحسن في الحالات الأخرى، وتعمل الدولة والمستشفى على تأهيل الجانب النفسي لكل المرضى والطاقم الطبي.


وأكد مساعد التخدير والرعاية المركزية، أن ما ساعد على ارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس هو عدم التزام البعض من المواطنين بالعزل المنزلي، والإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التواجد في الشوارع، مما ساعد على انتشار الفيروس بشكل أكبر.


وأوضح أن هناك حالات أخرى مصابة بالفيروس ولكن لم يتم اكتشافها بعد، مؤكدا ضرورة الالتزام في تلك الفترة وارتداء الأقنعة الطبية واستخدام المطهرات.


وذكر أن من أكثر المواقف التي أشعرته بهزة قوية من الداخل هي عند محاولته علاج واحد من زملائه الأطباء الذي انتقل إليه الفيروس، موضحًا: "محدش بعيد عن المرض".


وأشار إلى أن أكثر الأمور فرحة وبهجة في المستشفى هي خروج حالات بعد تحول نتائجها من إيجابي إلى سلبي، لافتًا إلى أن معاملة الناس له ولغيره من الأطباء: "الناس شيفانا هيروز"، ولديهم فضول لمعرفة الكواليس في مستشفيات العزل.

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