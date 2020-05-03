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توك شو

خالد أبو بكر: مفاجأة مدوية هتشوفوها في نهاية مسلسل الاختيار

الأحد 03/مايو/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال خالد أبو بكر، إنه في نهاية مسلسل الاختيار الذي يعرض قصة حياة البطل المصري الخالد أحمد المنسي، سيتم عرض مفاجأة مدوية ستبهر كل متابعي المسلس  وستصدم أنصار الجماعات الإرهابية، وعلق قائلا: "مش هحرق المفاجأة دي لازم تشوفوها بنفسكو، لكن بأكدلكوا أنها هتبقى حاجة عظيمة"

وعرض خالد أبو بكر، اعترافات نسرين عشماوي، زوجة الإرهابي هشام عشماوي، حول محاولته لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، مؤكدا أنها اعترفت عليه في القضية، مشيرا إلى أن المحاكمة تمت بمنتهى الشفافية، وتم محاكمته بشكل طبيعي للغاية في حضور شهود وأدلة وتم الحكم عليه بالإعدام

وقال خالد أبو بكر، إنها قالت إنها تزوجته في عام 2003 وأنه اعتنق أفكار متطرفة، وأنه اعتاد استضافة صديق له في أحد غرف المنزل الذي كان يعيش فيه، وأنه استضاف شخصين بعدها في شقته وبعدها قال لها أنه سيذهب للعمل في الإسكندريةبعد أن جلس مع رفيقيه، وأنها سمعت بعدها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

وأضافت خالد أبو بكر، أن مسلسل الاختيار حاكى نفس القصة التي حدثت في الحقيقة، وقال أن المشهد الذي فرحت فيه نسرين عشماوي بمقتل الجنود المصريين في المسلسل، كان بمثابة صدمة، لأنها كانت أستاذ مساعد في إحدى الجامعات المصرية، وأنها كانت تبث سمومها في عقول الطلاب الذين كانوا على تواصل معها، وتساءل "لدينا كم نسرين عشماوي في مصر؟"
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