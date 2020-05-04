AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق كيان وهمي بمدينة نصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:06 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بغلق كيان وهمي باسم  "شركة ستارز للخدمات التعليمية" بالمقر الكائن في (مبنى النماء – الدور الخامس امتداد شارع رمسيس - الحي السادس مدينة نصر)، لقيامها بمزاولة نشاط تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.

وزعمت المنشأة إلحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بكليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وغيرها مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء الطلاب.

كما قام الوزير بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق هذه المنشأة، وكذا إحالة محضر لجنة الضبطية القضائية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تزاول العملية التعليمية بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية حفاظا على مصالح ومستقبل أبنائهم وضمانا لعدم التلاعب بهم، والالتزام بما هو مسجل على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إغلاق 12 أكاديمية ومركزا علميا وهميًا ببني سويف.. تفاصيل

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة القومية للاستشعار من البعد بالفيديو كونفرانس

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة في قضية مقتل مصري بالكويت أول أيام رمضان.. المتهم: دافعت عن شرفي

فى غمضة عين .. حيلة سريعه تخلصك من النمل فورا

وداعا لعسر الهضم فى رمضان بهذه المشروب

بنوك الطعام الأمريكية تفتح أبوابها للجائعين والأسر المحتاجة

الاستخبارات الأمريكية: بالدليل.. الصين حجبت معلومات خطيرة حول فيروس كورونا

ارتفاع عدد الحالات التي ترفض المستشفيات اليابانية نقلها بعربات الإسعاف بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية

بجاكيت كاجوال مميز.. نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

أعراض تشبه الكورونا.. علامات تنذر بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية