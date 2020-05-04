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تعليم

طبعة جديدة من كتاب كيف تكتب بحثًا؟ للدكتور الخشت

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:08 ص
كتاب كيف تكتب بحثا
كتاب كيف تكتب بحثا
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عبد الله علي
صدرت طبعة جديدة من كتاب "كيف تكتب بحثًا؟" من تأليف الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة، وهو كتاب يقدم إجابات عن التساؤلات التى يطرحها الباحثون والطلاب حول كيفية كتابة البحث العلمي في المجالات العلمية المختلفة، وذلك من خلال تبسيط منهجيات الكتابة الحديثة.

ويشرح كتاب "كيف تكتب بحثًا" الصادر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة -والذي يقع في 126 صفحة من القطع المتوسط- كيفية التوصل إلى تحديد موضوع يصلح للبحث العلمى، وكيفية إعداد خطة البحث، وكيف نختبر صلاحية موضوع البحث وإمكانية تنفيذه.

ويوضح الدكتور محمد الخشت في كتابه، كيفية اختيار عنوان البحث بدقة، ويبين من أين نبدأ البحث؟ وكيف نقرأ؟ ومتى نقتبس؟ وكيف نقتبس؟ وكيف نجعل أسلوبنا واضحًا متدفقًا؟. كما يبين طرق توصيل الأفكار إلى القارئ، وطريقة كتابة الهوامش، وطريقة كتابة مقدمة البحث، وخاتمته، وقائمة المصادر والمراجع، وطريقة كتابة الفهارس والملاحق والجداول والرسوم البيانية، ثم يشرح كيفية ترتيب أجزاء البحث، ويقدم للباحث بعض الأدوات التى يتأكد من خلالها أنه نجح في كتابة البحث.

يذكر أن كتاب "كيف تكتب بحثًا" والذي صدرت الطبعة الأولى منه عام 2007، حقق مبيعات كبيرة منذ صدوره، كما تم إصدار نسخة إليكترونية من الكتاب واتاحتها على موقع سوق دوت كوم إحدى شركات أمازون.
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