ادّعاء.. عالم بريطاني: لقاح كورونا قد لا يتم تصنيعه أبدا

ادعى أستاذ في جامعة إمبريال كوليدج لندن البحثية أنه قد لا يكون هناك لقاح مضاد لفيروس كورونا على الإطلاق وأن الحكومات ستترك للرد على تفشي المرض في المستقبل مع استمرار عمليات الإغلاق.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية حول "كوفيد-19"، إنه لا يمكن الجزم بأن لقاح كورونا سيتم إنشاؤه.





وأضاف أستاذ الصحة العالمية أن "الآمال الكبيرة" قد "تحطمت" لأن العلماء "يتعاملون مع الأنظمة البيولوجية، نحن لا نتعامل مع الأنظمة الميكانيكية".





وأضاف أن القيود المفروضة على الحركة "قد تطبق على أجزاء من البلاد، أو قد تطبق حتى على بلد بأكمله" في مواجهة تفشي آخر للفيروس.





ويأتي هذا التدخل من الدكتور نابارو في الوقت الذي يلجأ فيه البريطانيين بشكل متزايد إلى العلماء لتطوير لقاح لإنهاء الوباء.





وبالفعل، يتسابق فريق في جامعة أكسفورد لاختبار لقاح مصنوع من فيروس الشمبانزي. وفي الولايات المتحدة، يحاول العلماء استخدام لقاح مختلف.





وأكد الدكتور نابارو، لشبكة CNN أن: "هناك بعض الفيروسات التي ما زلنا لا نملك لقاحات ضدها"، مضيفا: "'لا يمكننا أن نجزم أن اللقاح سيظهر، وإذا ظهر، لا نعلم سواء كان سيجتاز جميع اختبارات الفعالية والأمان أم لا".