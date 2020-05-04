AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبدالعال: مشروع قانون البنك المركزي يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:46 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان
Advertisements
فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة، قائلا إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري.

وأضاف أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.

ودعا عبد العال - خلال مناقشة النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المؤلف من 243 مادة بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر- إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم فى تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع.

وشدّد رئيس المجلس علي ضرورة التسهيل على المستثمرين باختصار الوقت والجهد من أجل دفع عجلة الاستثمار والانتاج ، وقال: إننا لسنا في مجتمع رفاهية ووفرة مالية، وكنا نتمنى وجود فوائض مالية يتم ضخها وقت الأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعما للإصلاح الاقتصادي.. قانون المركزي الجديد بمناقشات النواب.. الإثنين المقبل

"ضروري ومُلح وعالمي وحكومي".. 4 مبررات حاسمة لتعديلات قانون البنك المركزي..تعرف عليها

هل يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بعد التعديلات الجديدة لقانونه.. البرلمان يجيب

البرلمان يناقش قانون البنك المركزي والجهاز المصرى الجديد.. اليوم

ترشيحاتنا

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

لماذا اعتذر أوناجم لجماهير الزمالك؟

لم أستطع التنفس وكنت قريبا من الموت.. متعافى من كورونا يحكى تجربته القاسية مع الفيروس

علقة كهربا لجروس وورطة الأهلي.. 8 تصريحات نارية جديدة لـ مرتضى منصور

زيادة 30 قرشا.. النواب يحبط مخطط الحكومة بشأن أسعار البنزين.. تفاصيل

عبد العال: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة حالة أمنية وصحية بعينها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من السهر ليلا وتجاوز موعد النوم.. يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

بعباءة مطرزة.. هبة الأباصيرى بإطلالة جذابة تبرز جمالها

مشاجرة بين راكبين تتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا .. ما القصة