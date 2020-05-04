عبدالعال: مشروع قانون البنك المركزي يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة، قائلا إ ن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري.





وأضاف أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.





ودعا عبد العال - خلال مناقشة النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المؤلف من 243 مادة بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر- إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم فى تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع.





وشدّد رئيس المجلس علي ضرورة التسهيل على المستثمرين باختصار الوقت والجهد من أجل دفع عجلة الاستثمار والانتاج ، وقال: إننا لسنا في مجتمع رفاهية ووفرة مالية، وكنا نتمنى وجود فوائض مالية يتم ضخها وقت الأزمة.