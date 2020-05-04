بدون مكياج.. ريم مصطفى تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها.





وعلقت الفنانة ريم مصطفى على الصورة قائلة: "اليوم الجميل يبدأ بعقلية جميلة".







نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:





ايه الجمال ده





صباح الفل على احلى ريم





بحبك اوى اوى









وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.