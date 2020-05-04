اخبار الفن.. انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر.. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله.. مسلسل يسيء لزوجة الرسول

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
في حلقة جديدة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" يظهر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي كضيف مع رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
أثار مسلسل "أحوال الناس" الذي تبثه فضائية "الجزائرية" حالة من الغضب العارم عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب مقطع فى العمل يسيء الى زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة خديجة رضي الله عنها.
نشرت الفنانة وفاء عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشان شخصية شقيقتها ايتن عامر فى مسلسل "فرصة تانية" والتى اثارت حالة من الجدل الواسع وتصدرت التريند.
أثار اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حالة من الجدل الواسع فور قراره بحذف اسم خطيبته نورهان عبد الفتاح شقيقة نجمة مسرح مصر "إسراء"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "نستجرام".
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقى والتى قدمت العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى وعلامة فى تاريخ السينما المصرية.
تصدر نور هشام سليم مؤشر بحث جوجل وذلك بعد إعلان الفنان هشام سليم عن اجراء ابنته نورا إلى عملية تحول جنسى لتصبح "نور" وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.