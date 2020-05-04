اخبار الفن.. انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر.. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله.. مسلسل يسيء لزوجة الرسول

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





في حلقة جديدة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" يظهر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي كضيف مع رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.





أثار مسلسل "أحوال الناس" الذي تبثه فضائية "الجزائرية" حالة من الغضب العارم عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب مقطع فى العمل يسيء الى زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة خديجة رضي الله عنها.