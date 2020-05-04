بعد تألقها في مسلسل البرنس .. بوسي شلبي تستضيف روچينا للحديث عن دورها

شاركت الإعلامية بوسي شلبي بصور جديدة برفقة الفنانة روجينا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وكتبت على الصور معلقة: "فدوى مسلسل البرنس اي حد عايز يسألها يبعتلنا دلوقتي في انتظار أسألتكم انتظرونا على المحور ".





يذكر ان روجينا تشارك في بطولة مسلسل "البرنس" لرمضان ٢٠٢٠ .





وتجسد الفنانة روجينا، بمسلسل "البرنس" شخصية "فدوى" تاجرة المخدرات التي تتزوج "فتحي" أحمد زاهر، وتعشق شقيقه "ياسر" محمد علاء .





مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.