بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور

حرصت الإعلامية القديرة بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت بوسي شلبى فى الصور بإطلالة رمضانية مبهجة، حيث ارتدت عباءة طويلة وذا أكمام طويلة باللون البرتقالى، وأتسم التصميم بالتطريزات الجذابة و الملفتة، وقد جمعت إطلالة بوسي شلبى بين الأحتشام و الأناقة.
وأكملت بوسي شلبي إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التى منجتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي شلبى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.