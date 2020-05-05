قنبلة كارتيرون .. 3 مؤشرات تحسم انتقال وليد أزارو إلى الزمالك

فرضت حالة كبيرة من الغموض نفسها على مستقبل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة فى ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفنى للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.



ومن المقرر أن يعود وليد أزارو إلى النادي الأهلي مع نهاية الموسم الكروي الجاري بعد انتهاء إعارته إلى فريق الاتفاق السعودي ، والذى رحل إليه فى يناير الماضي بعد خروجه الكامل من حسابات رينيه فايلر فى الأهلي .



وشهدت الأيام الماضية ،تردد اسم وليد أزارو وإمكانية انتقاله إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل توتر علاقته مع رينيه فايلر ودخولها إلى طريق مسدود .



وتشير عدد من المؤشرات إلى إمكانية انتقال وليد أزارو إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، يأتى على رأسها..



1- قناعة كارتيرون الكاملة بـ أزارو

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك رغبته الكاملة فى الحصول على خدمات أزاور خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى حال إن سمحت الظروف بذلك .





ويري كارتيرون أن وليد أزارو يعد واحدا من أقوى المهاجمين داخل القارة السمراء فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها ، والتى يعلمها كارتيرون جيدا عندما كان مديرا فنيا لـ الأهلي فى المواسم الماضية .



ويوجد ترحيب شديد داخل الزمالك بفكرة إمكانية ضم أزارو خلال الفترة المقبلة نتيجة القناعات الكاملة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية وقدرته على إفادة الفريق بشكل قوى خلال السنوات المقبلة ويتمتع أزارو بعلاقة جيدة مع كارتيرون المدير الفنى للأبيض حيث كان يعتمد عليه بشكل كامل فى قيادة الأهلي من قبل .



2- العناد السويسري والانتقام المغربي

يتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى برحيل وليد أزارو عن الفريق فى ظل عدم قناعاته بإمكانية استفادة الفريق منه .





كان وليد أزارو دخل فى خلاف حاد مع المدرب السويسري قبل رحيله إلى الدوري السعودي ، واعترض بشدة واندفاع على خروجه المتكرر من التشكيل الأساسي للفريق.



3- عقد " أزارو " على وشك الانتهاء

ينتهى عقد المغربي وليد أزارو مع الاهلي بنهاية الموسم الكروي المقبل ، وهو الأمر الذى يشير إلى أن رحيل اللاعب عن الأهلي سيكون أمرا سهلا ، حيث يحق له التوقيع مع أى نادي خلال يناير المقبل " مجانا ".



ومن المقرر أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحرك من قبل الأهلي تجاه اللاعب فى محاولة لبيعه فى حالة إصرار فايلر على ذلك لتحقيق مكسب مادي له.

