حكاية أكلة.. احتفال افتتاح القدس وصلاح الدين سبب تسمية المقلوبة

وهي مفضلة لدى نساء البيوت لسهولة تحضيرها وسرعة طبخها، ويرجع اصلها إلى فلسطين، حيث اشتهر بها أهل الساحل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، الذين كانوا يعتمدون في طعامهم على صيد السمك، وحيث كانت تسمى «الصيادية»، أي مقلوبة السمك، ثم انتشرت بين المناطق الفلسطينية الجبلية منذ زمن بعيد وأخذوا يطبخونها باستخدام الدجاج واللحم بدلا من السمك.

المقلوبة من الأكلات الشعبية التي تميز بلاد الخليج وفلسطين وسوريا من قديم الزمن، كما يتم تجهيزها في العزومات لتوضع في أواني ذهبية كبيرة الحجم،