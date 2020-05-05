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فن

لتغذيته وتنعيمه.. إعلامية عربية تضع بول البقر على شعرها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:08 م
حليمة بولند
حليمة بولند
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سعيد فراج
كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في لقاء متلفز لها عن تجربتها في الهند، قائلة: «ذهبت برفقة أهلي وبناتي إلى مصحة هناك من أجل التخلص من الوزن الزائد والاهتمام بصحتهم وتنقية أذهانهم وأجسامهم».


وأضافت  حليمة بولند، أن الأسبوعين اللذين قضتهما داخل هذه المصحة كان لهما فضل كبير في تحسن بشرتها وصحتها نتيجة استخدامها لكل الأشياء الطبيعية والابتعاد عن الهواتف وتناول اللحوم والاعتماد على الطبيعة فقط في كل شيء».


وأوضحت «حليمة» أنه من ضمن روتين الاهتمام بشعرها في تلك الفترة، وضع بول البقر عليه من أجل تغذيته ومعالجته، مشيرة إلى أنهم كانوا يستخدمون أيضًا زيوتًا غريبة في جلسات المساج التي يقومون بعملها ولكنها كانت تأتي بنتائج مذهلة.


وكانت حليمة بولند تعرضت لموقف محرج جدا، وذلك بعدما انقطع فستانها قبل صعودها فوق المسرح لتقديم إحدى الحفلات في دولة الكويت.


ولحل الأزمة ونظرا لضيق الوقت قامت حليمة بولند بالاستعانة بأحد الأشخاص لحياكة الفستان وهو ما نجح فيه، حيث أعاده إلى شكله الأساسى وكأنه لم يُقطع من الأساس لتخرج حليمة بولند من هذه الأزمة.


وانتشر هذا الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما زادت عمليات البحث عنه على مؤشر البحث جوجل، ما جعل الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند جوجل السعودية اليوم.
حليمة بولند حليمة بولند
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لتغذيته وتنعيمه.. إعلامية عربية تضع بول البقر على شعرها

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