لتغذيته وتنعيمه.. إعلامية عربية تضع بول البقر على شعرها

وأوضحت «حليمة» أنه من ضمن روتين الاهتمام بشعرها في تلك الفترة، وضع بول البقر عليه من أجل تغذيته ومعالجته، مشيرة إلى أنهم كانوا يستخدمون أيضًا زيوتًا غريبة في جلسات المساج التي يقومون بعملها ولكنها كانت تأتي بنتائج مذهلة.

وكانت حليمة بولند تعرضت لموقف محرج جدا، وذلك بعدما انقطع فستانها قبل صعودها فوق المسرح لتقديم إحدى الحفلات في دولة الكويت.









ولحل الأزمة ونظرا لضيق الوقت قامت حليمة بولند بالاستعانة بأحد الأشخاص لحياكة الفستان وهو ما نجح فيه، حيث أعاده إلى شكله الأساسى وكأنه لم يُقطع من الأساس لتخرج حليمة بولند من هذه الأزمة.









وانتشر هذا الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما زادت عمليات البحث عنه على مؤشر البحث جوجل، ما جعل الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند جوجل السعودية اليوم.