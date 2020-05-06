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رياضة

طبيب بيراميدز يكشف سبب تعرض اللاعبين في مصر للإصابة بالرباط الصليبي.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:10 ص
مصطفى المنيري
مصطفى المنيري
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عمرو ابوبكر
أكد مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدرز، أن الرياضة تحتاج إلى تطوير، والأبحاث في الطب هي التي ستطور المجال الطبي الرياضي.

وأضاف "المنيري" خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، أنه لا يوجد بحث في مجال الطب الرياضي بمصر، لذلك سنظل محلك سر.

وقال "المنيري" إن عمليات الرباط الصليبي للاعبي مصر تقام داخليا، ولكن الأندية الكبرى هي التي تتجه للخارج مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأوضح أن عملية الرباط الصليبي في الخارج تتخطى النصف مليون جنيه، وهذا لن يستطيع أن تتكفل به الأندية الصغيرة.

وأشار "المنيري" إلى أن ما يحدث من إصابات للاعبي مصر سببه الارض السيئة، والتنشئة الغذائية للاعبين منذ الصغر، بسبب الأطعمة، وعدم التعرض للشمس، ونقص الفيتامينات. 
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