ضبط 310 عبوات أدوية بشرية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها في 3 صيدليات بإيتاى البارود

تمكنت الإدارة التموينية بايتاى البارود بالتنسيق مع الوحدة المحلية من ضبط 3 صيدليات مخالفة؛ لبيعها أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم التحفظ على 310 عبوات أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومصادرتها .
وكانت الإدارة التموينية بايتاى البارود قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الصيدليات برئاسة ابراهيم الماحي مدير الإدارة، بالتنسيق مع الدكتورة سهام الكحكي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية و مشاركة مباحث التموين .
وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية باحدي قري ايتاي البارود تقوم ببيع أدوية بشرية منتهية الصلاحية وضبطى بداخلها 70 عبوة دواء، بالإضافة إلى ضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر و أدوية التأمين الصحي و التحفظ علي 90 عبوة دواء.
وتمكنت الحملة من ضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية محظور تداولها في الصيدليات و التحفظ علي 150 عبوة دواء محظور تداولها فى الصيدليات.
وجرى التحفظ على الأدوية التى تم ضبطها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.