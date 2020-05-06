ضبط 310 عبوات أدوية بشرية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها في 3 صيدليات بإيتاى البارود

تمكنت الإدارة التموينية بايتاى البارود بالتنسيق مع الوحدة المحلية من ضبط 3 صيدليات مخالفة؛ لبيعها أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم التحفظ على 310 عبوات أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومصادرتها .





وكانت الإدارة التموينية بايتاى البارود قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الصيدليات برئاسة ابراهيم الماحي مدير الإدارة، بالتنسيق مع الدكتورة سهام الكحكي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية و مشاركة مباحث التموين .





وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية باحدي قري ايتاي البارود تقوم ببيع أدوية بشرية منتهية الصلاحية وضبطى بداخلها 70 عبوة دواء، بالإضافة إلى ضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر و أدوية التأمين الصحي و التحفظ علي 90 عبوة دواء.





وتمكنت الحملة من ضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية محظور تداولها في الصيدليات و التحفظ علي 150 عبوة دواء محظور تداولها فى الصيدليات.





وجرى التحفظ على الأدوية التى تم ضبطها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



