سقوط ميكروباص في ترعة الفاروقية بسوهاج.. وفاة سيدة وإصابة 3 ونجاة 9 آخرين

تحولت رحلة عادية على الطريق السريع القبلي بمحافظة سوهاج إلى لحظات من الرعب، بعدما انقلبت سيارة ميكروباص داخل ترعة الفاروقية أمام خزان نجع حمادي، في نطاق مركز دار السلام جنوبي شرق المحافظة؛ ما أسفر عن مصرع سيدة مجهولة الهوية وإصابة ثلاثة آخرين، بينما نجا 9 من مستقلي السيارة في حادث استدعى استنفارًا أمنيًا وإسعافيًا واسعًا.

وشهد موقع الحادث حالة من الارتباك عقب انقلاب السيارة وسقوطها داخل مياه الترعة، حيث سارع الأهالي إلى محاولة تقديم المساعدة، بالتزامن مع وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري التي تعاملت مع البلاغ، وتمكنت من انتشال الضحايا والمصابين من موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الفاروقية على الطريق السريع القبلي أمام خزان نجع حمادي، بدائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود متوفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ والإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مصرع سيدة مجهولة الهوية، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوصل إلى هويتها.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد ج ا، 32 عامًا، ويقيم بمركز أبو تشت، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب إصابة خضرة ا م، في العقد الثالث من العمر، والتي تخضع للعلاج، فضلًا عن إصابة سيدة أخرى مجهولة الهوية تم تحويلها أيضًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج.

وفي المقابل، نجا تسعة من ركاب السيارة من الحادث، بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجهم في الوقت المناسب، دون تسجيل إصابات خطيرة بينهم، في واقعة كان من الممكن أن تكون أكثر مأساوية لولا سرعة الاستجابة من الأجهزة المعنية.

وعملت الأجهزة المختصة على رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انقلاب السيارة وسقوطها داخل الترعة، مع الاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، وإعداد التقرير الفني اللازم.