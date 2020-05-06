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حوادث

قبل السحور.. إصابة 3 أشخاص في حريق برج القليوبية ومحاولات للسيطرة على النيران

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:16 ص
حريق ميت نما
حريق ميت نما
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إبراهيم الهوارى

اصيب 3 اشخاص بحالات اختناق اثناء محاولات السيطرة واخماد الحريق الهائل الذى اندلع فى أحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما وتم نقلهم الى مستشفى قليوب لتلقى العلاج.

فيما تبين ان الحريق شب أسفل مخزن للأدوات الكهربائية بالطابق الأرضى بالبرج ثم امتدت النيران الى باقى الشقق والطوابق العلوية.

من جانبه انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الى موقع الحادث لتفقد اعمال السيطرة على الحريق واخماد النيران والوقوف على اسباب نشوبه.

تلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد الابراج بشبرا الخيمة وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان الحريق.

وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق واخماد النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاوره كما تم الدفع بـ 4 سيارات اسعاف للتعامل ونقل اى حالات اصابة أو اختناقات جراء الحريق واشتعال النيران وتبين من المعاينة ان الحريق شب فى مخزن للادوات الكهربائية اسفل برج ثم امتدت النيران الى باقى الطوابق.

قبل السحور.. إصابة 3 أشخاص في حريق برج القليوبية ومحاولات للسيطرة على النيران
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