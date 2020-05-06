AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد ظهور ابنه المتحول جنسيًا.. هشام سليم يتصدر تريند تويتر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:18 ص
هشام سليم وابنه
هشام سليم وابنه
Advertisements
سعيد فراج
تصدر الفنان هشام سليم، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات قليلة، من أول ظهور لـ ابنته نورا، التي أجرت عملية تحويل جنسي، لتصبح ذكرًا اسمه نور. 

وقال هشام سليم، خلال لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر حسابه على تويتر: ليس من حق أحد أن يحاسبني أو يحاسب ابنى نور على قراره.

وأضاف: «ربنا وحده هو من يحاسبنا وليس من حق أي شخص أن يتدخل في حياة الآخرين». 

وكشف نور هشام سليم عن الصعوبات التى كان يعيشها فى فترة ما قبل التحول الجنسى والتى كانت فترة عصيبة عليه وذلك فى أول ظهور إعلامى له. 

وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى. 

وكان هشام سليم صدم جمهوره بإعلانه تفاصيل تحول ابنته نورا الى ذكر؛ لتصبح نور وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل وكان حديث السوشيال ميديا. 

ردود الفعل حول هذا الأمر كانت إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه، وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدوا بموقف هشام سليم الأب. 

وكشف هشام سليم عن هذا الأمر أثناء تواجده فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للمخرجة إيناس الدغيدي، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحول الجنسي للمشاهير.. ابنة هشام سليم الأحدث ومس انشراح الأشهر

بعد إعلان تحولها الجنسى .. الجمهور يطارد نور هشام سليم

هاشتاج المتحولة جنسيا يتصدر تويتر.. ومغردون: هشام سليم مثال للأبوة والحرية

تريند الفن.. صور ابنة هشام سليم المتحولة جنسيا.. قصة انفصال كهربا وشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد إعلان تحولها الجنسي.. فيديو اعتراف هشام سليم يحقق مليون مشاهدة

أول ظهور إعلامي لابنة هشام سليم بعد تحولها إلى ذكر .. فيديو

ترشيحاتنا

النائب محمد أبوالعينين يصل موقع حريق محل زيوت البحر الأعظم بالجيزة

رضوى الشربيني تسخر من مسلسلات رمضان .. شاهد

شوبير يحسم الجدل حول عروض ضم بن شرقي ومصطفى محمد والتجديد لـ كارتيرون.. فيديو

هجوم الجاموس الوحشي على مبنى وقتل سكانه

ننشر الصور الأولى لـ حريق محل في البحر الأعظم بالجيزة

أحمد موسى يدق ناقوس الخطر: بالشكل ده هنوصل لـ 40 ألف إصابة بكورونا في أسرع وقت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة ذكية.. فائدة مذهلة لوضع فص ثوم في الأذن

عمره 100 عام.. عجوز مسلم يجمع مليون جنيه لمصابي كورونا في رمضان

سيارات فاخرة بتصميم تيسلا سايبرتراك.. صور