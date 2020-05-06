بعد ظهور ابنه المتحول جنسيًا.. هشام سليم يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان هشام سليم، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات قليلة، من أول ظهور لـ ابنته نورا، التي أجرت عملية تحويل جنسي، لتصبح ذكرًا اسمه نور.
وقال هشام سليم، خلال لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر حسابه على تويتر: ليس من حق أحد أن يحاسبني أو يحاسب ابنى نور على قراره.
وأضاف: «ربنا وحده هو من يحاسبنا وليس من حق أي شخص أن يتدخل في حياة الآخرين».
وكشف نور هشام سليم عن الصعوبات التى كان يعيشها فى فترة ما قبل التحول الجنسى والتى كانت فترة عصيبة عليه وذلك فى أول ظهور إعلامى له.
وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى.
وكان هشام سليم صدم جمهوره بإعلانه تفاصيل تحول ابنته نورا الى ذكر؛ لتصبح نور وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل وكان حديث السوشيال ميديا.
ردود الفعل حول هذا الأمر كانت إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه، وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدوا بموقف هشام سليم الأب.
وكشف هشام سليم عن هذا الأمر أثناء تواجده فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للمخرجة إيناس الدغيدي، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس.