بعد ظهور ابنه المتحول جنسيًا.. هشام سليم يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان هشام سليم ، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات قليلة، من أول ظهور لـ ابنته نورا، التي أجرت عملية تحويل جنسي، لتصبح ذكرًا اسمه نور.





وقال هشام سليم ، خلال لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر حسابه على تويتر: ليس من حق أحد أن يحاسبني أو يحاسب ابنى نور على قراره.

وأضاف: «ربنا وحده هو من يحاسبنا وليس من حق أي شخص أن يتدخل في حياة الآخرين».





وكشف نور هشام سليم عن الصعوبات التى كان يعيشها فى فترة ما قبل التحول الجنسى والتى كانت فترة عصيبة عليه وذلك فى أول ظهور إعلامى له.

وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى.



