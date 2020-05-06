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فن

مقتل فنان سوري بعد إطلاق الرصاص بسبب سيجارة فى نهار رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:06 م
عدنان كدرش
عدنان كدرش
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أحمد إبراهيم
لقى الفنان السورى عدنان كدرش مصرعه متأثرا بطلقات رصاص التى استخدمت نتيجة شجار بين شباب بحي الناعورة بمدينة إدلب.

وكشفت الشرطة السورية عن بعض تفاصيل الحادث الذى وقع فى نهار رمضان وكان بسبب شاب كان يشرب السجائر قبل الفطار وهو ما تسبب فى نشوب شجار بينه وبين مجموعة أخرى من الشباب. 

 لم يكن للفنان عدنان أى دخل فى الشجار ولكن كان متواجدا فى مكان الحادث وأثناء الشجار تلقى عدنان رصاصة ولقى مصرعه فى الحال.   

يذكر أن كدرش يعد أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية وقدم الكثير من فنه لوطنه.
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