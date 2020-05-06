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محافظات

تكثيف أعمال التطوير والتجميل للشوارع والميادين والمداخل الرئيسية بالشرقية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ خطة المحافظة التى وضعت تحت إشراف لجنة متخصصة وفقًا لرؤية تستهدف تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمداخل والمخارج الرئيسية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن ، والحفاظ على المعالم التراثية للمبانى والميادين فضلًا عن توسعة الشوارع الرئيسية وإقامة المتنزهات والحدائق وخلق محاور مرورية جديدة لإيجاد سيولة فى حركة السيارات وعبور المواطنين.


وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات وسبل التعاون مع الجهات المنفذة لأعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المحاور والطرق والميادين الرئيسية للانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة اليومية ودهان البلدورات وتشجير المداخل الرئيسية و الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة و رفع الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية لإيجاد السيولة المرورية بالطرق و الشوارع الرئيسية لاستعادة الوجه المضئ للمحافظة.


وأشار المحافظ إلي انه تقوم رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند على جسر أيمن بحر فاقوس والمسند أعماله الى مديرية رى شرق الشرقية بتكلفة مليون و٧٥٠ الف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجارى ٢٠٢٠/٢٠١٩.


وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والمدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى٢٠٢٠/٢٠١٩ والتى شملت رصف شوارع حى أبو صيام ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمدينة بتركيب بلاط الانترلوك بها


كما انه جار استكمال رصف شوارع (الجلاء بطول ٢ كم - شارع الشيخ ابو حماد بالمدينة بطول ١ كم - شارع مستشفى الصدر بالمدينة بطول ١كم - شارع ٢٣ يوليو من المزلقان حتى النفق - شارع حى المغازى بطول٢ كم - شارع الحرية بالمدينة بطول ٥٠٠ م - شارع مخبز ابراهيم حتى نهاية المقابر)  بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٢ مليون جنيه.


بالإضافة إلى تطوير وتجميل مدخل مدينة أبوحماد بدءًا من عزبة رجب حتى المدرسة الثانوية بتكلفة تقدر  ب ١١ مليونا و٥٠٠ الف جنيه.

كما تقوم رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة إستكمال أعمال رصف شارع مصطفى كامل والمسند تنفيذه لمديرية الطرق والكبارى  بتكلفة اجمالية  ٩ مليون و٩٩٩ الف ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث وصلت نسبة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ٨٠٪ وذلك طبقآ للجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال لتيسير الطريق الرئيسى بالمدينة أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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