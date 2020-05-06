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محافظات

الديتول لا يقتل الفيروس.. نصائح هامة من نائب مدير مستشفى النجيلة للوقاية من كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:20 م
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو طالب نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة
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ايمن محمود
أكد الدكتور محمد  أبو طالب نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة، ضرورة  اتباع طرق الوقاية من الفيروس  وللحد  من الإصابة عن طريق اتباع العادات  السليمة .



وأشار الي ضرورة  غسل الأيدي جيدا مع عدم استعمال الأدوات الشخصية للأفراد ولبس الكمامات والجوانتيات أثناء الذهاب للعمل أو بالنسبة للطاقم الطبي أثناء التواجد في المستشفيات والعيادات طوال اليوم .



كما اكد علي تجنب أماكن الازدحام وتجنب السلام بالأيدي والأحضان والقبلات  خصوصا للأطفال وعدم خروج الأطفال الا للضرورة  القصوي .



وشدد علي ضرورة ان يكون التعقيم  بالكحول أو الكلور ،لافتا الى ان الديتول لا يقتل الفيروس.



كما اكد علي ضرورة تقوية المناعة  بتناول فيتامين سي مثل عصير البرتقال الكالسيوم  فيتامين ب١٢  شرب المياه بكثرة، أكل الخضروات مثل الطماطم والفلفل الأخضر . شرب اللبن  تناول معلقة عسل نحل يوميا مع تجنب كل ما يضعف المناعة الفترة القادمة كالتدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات ، وأيضا تناول المسكنات بدون داع.

 

وكشف ان أعراض المرض  تشبه  اعراض الانفلونزا ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة اكثر من 38 و  صداع شديد وكحة ناشفة وضيق في التنفس مضيفا ؟أنه اذا ظهرت هذه الأعراض فعليك التوجه لأقرب مستشفى لعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة .


 
 وأشار الي  ضرورة تجنب الشائعات  وان يكون  مصدرنا دائما للمعلومات عن الحالات وعددها عن طريق الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية  . وبث الأمان والتوعية الجيدة هو سيد المرحلة .


وأوضح أن الدعم النفسي   مهم جدا  في علاج مريض فيروس كورونا  فمريض كورونا سبب اصابته أبسط الطرق وهي الرذاذ المتطاير بسبب مخالطة شخص مصاب أو ملامسة سطح كان عليه الفيروس مشيرا الي ضرورة الا نشعر الشخص المريض   انه شخص منبوذ  بالعكس نقدم له كل الدعم . لأن النفسية تتأثر جدا  ولاحظت في أكثر من حالة "إن الحالات اللي نفسيتها عالية بتكون نسبة شفائها أسرع ".



كما اكد علي أهمية التباعد المجتمعي الفترة المقبلة  و تقليل الزيارات والنزول للشارع وتجنب أماكن الازدحام ، التباعد المجتمعي أهم نقطة في طرق الوقاية  .
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