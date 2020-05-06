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فن

تحية أكبر لنور.. إليسا توجه رسالة مؤثرة لـ هشام سليم بعد التحول الجنسي لابنه

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:26 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
وجهت الفنانة اللبنانية اليسا ، رسالة مؤثرة للفنان هشام سليم بعدما اعلن خلال احد البرامج التلفزيونية عن التحول الجنسي لابنه نور من انثى الى صبي بسبب اصابته بخلل هرموني منذ 8 سنوات.

وغردت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :"شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة هشام سليم ليكونوا مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان وحرية اختياراته  رغم ظلم المجتمع وتحية أكبر لنور".

كشف نور هشام سليم عن الصعوبات التى كان يعيشها في فترة ما قبل التحول الجنسى والتى كانت فترة عصيبة عليه وذلك في أول ظهور إعلامي له.

وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار، ولم أستطع أن أقرر شيئا في حياتي الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى.

وكان هشام سليم صدم جمهوره بإعلانه تفاصيل تحول ابنته نورا الى ذكر؛ لتصبح نور وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل وكان حديث السوشيال ميديا.

ردود الفعل حول هذا الأمر كانت إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه، وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدوا بموقف هشام سليم الأب.

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