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ديني

تعرف على عقاب الله لـ قارون بعد تفاخره بثروته وكنوزه

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:31 م
كيف كن عقاب الله
كيف كن عقاب الله لـ قارون بعد أن تفاخره بثروته وكنوزه
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محمود ضاحي

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قصة قارون.


وقالت الدار: كان قارون من بني إسرائيل، فظلمهم وتكبَّر عليهم بما أوتي من علم وجاه وثروة، فأظهر قارون الفرح والتفاخر بكنوزه، وكان أتقياء قومه يقولون له: لا تفرح بها فرح البطر والكفران، إن الله لا يحب الفرحين البطرين الذين يكفرون ولا يشكرون، بل يبغضهم وينتقم منهم.


وأضافت: اطلب فيما أعطاك الله من الكنوز والأموال ثوابًا في الدار الآخرة بصرفها في مصارف البر والتقوى، ولا تترك حظك من الدنيا، فخذ من زينتها وطيباتها ورزقها ما تتجمل به ويعينك على تقوى الله ويقيك شر الحاجة.


فرد عليهم بقوله: إنما أوتيته على علم عندي. فعاقبه الله تعالى على سوء صنيعه أشد العقاب، فخسف الله به وبداره الأرض؛ أي: ذهب به في جوف الأرض.


واختتمت دار الإفتاء: من استعمل رزق الله فيما يرضي الله فقد أدى شكر النعمة، ومن استعمله في غير ذلك فقد جحدها وسيرى عاقبة ذلك.


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