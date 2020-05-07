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أخبار البلد

"القومى لحقوق الإنسان" يثمن إجراءات الحكومة لحل مشكلة العالقين

الخميس 07/مايو/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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أماني نوار

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدورى بَتشكيله السادس، برئاسة محمد فائق، عبر الفضاء الإلكتروني، وناقش المجلس عددًا من الملفات المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.

 

وأدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بكل شدة العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت لفت الانتباه عن الإنجازات التى تحققت على أرض سيناء، معربًا عن عزائه لأسر الشهداء والشعب المصري.

 

وأعرب المجلس عن تقديره لإقرار معاشات استثنائية للشَهداء والمصابين من أبناء شمال سيناء شملت 2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمُرضية القاسية للشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء الذين أصيبوا على أيدى إرهابيين، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والحالات التي أدت خدمات جليلة.

 

كما عزز المجلس توجه وزارة التضامن نحو تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وكذا الحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.

 

وأثنى المجلس على قرار الدولة بمراعاة العمالة غير المنتظمة وتوفيرها الدعم لهم لمدة 3 أشهر، وكذلك تعديل إجراءات إعادة العمالة العالقة بالخارج، لكنه شدد على ضرورة مد يد العون لفئة أخرى من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الجائحة، وتعويضهم قدر الإمكان.

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