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فن

من كواليس فرصة تانية.. أحمد مجدي يعلق على موافقة ملك علي الزواج منه

الخميس 07/مايو/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

شارك الفنان أحمد مجدي جمهوره بمشهد من كواليس مسلسل فرصة تانية، من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام


وعلق أحمد مجدي، على الصورة قائلا: "اخيرا"، وحازت على إعجاب الجمهور، ونالت العديد من التعليقات.


وشهدت الحلقة 13 من مسلسل فرصة تانية اعتراف زياد "أحمد مجدى" بحبه لـ ملك "ياسمين صبري"، وفى اليوم التالى تتغير معاملتها معه تمامًا وتتجاهله وسط حيرة كبيرة منه جراء ما يحدث، ولكنها فجأة وأثناء خروجهما من الشركة وكل واحد فى سيارته تخبره بأنها موافقة على الخطوبة والزواج


ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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