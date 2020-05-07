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فن

مسلسل فرصة تانية الحلقة 13.. الدراما الأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 07/مايو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

شهدت الحلقة 13 من مسلسل فرصة تانية اعتراف زياد "أحمد مجدى" بحبه لـ ملك "ياسمين صبري"، وفى اليوم التالى تتغير معاملتها معه تمامًا وتتجاهله وسط حيرة كبيرة منه جراء ما يحدث، ولكنها فجأة وأثناء خروجهما من الشركة وكل واحد فى سيارته تخبره بأنها موافقة على الخطوبة والزواج.


العمل من أكثر المسلسلات الدرامية تفاعلا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بنسب مشاهدة كبيرة، مع تشابك خطوط شخصياته وأحداثه.


ونالت هبة مجدي إشادة كبيرة خلال الساعات الماضية على دورها في "فرصة تانية"، مؤكدة أن القادم أصعب مما مضي، وأن هذا التحول سيتطور، حيث كتبت من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وما خفي كان أعظم".

مسلسل فرصة تانية هو ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي.

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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