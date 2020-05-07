مسلسل فرصة تانية الحلقة 13.. الدراما الأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت الحلقة 13 من مسلسل فرصة تانية اعتراف زياد "أحمد مجدى" بحبه لـ ملك "ياسمين صبري"، وفى اليوم التالى تتغير معاملتها معه تمامًا وتتجاهله وسط حيرة كبيرة منه جراء ما يحدث، ولكنها فجأة وأثناء خروجهما من الشركة وكل واحد فى سيارته تخبره بأنها موافقة على الخطوبة والزواج.







العمل من أكثر المسلسلات الدرامية تفاعلا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بنسب مشاهدة كبيرة، مع تشابك خطوط شخصياته وأحداثه.