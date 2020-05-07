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اقتصاد

أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

الخميس 07/مايو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كعك وبسكويت العيد الأسبوع المقبل في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة) استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو بسكويت نشادر بـ 50 جنيها

كيلو بسكويت لوكس بقيمة 80 جنيها

كيلو "كحك" سادة 60 جنيها

كيلو كحك ملبن 65 جنيها

كيلو كحك مكسرات 85 جنيها

كيلو غريبة سادة 75 جنيها

كيلو غريبة لوز 85 جنيها

كيلو بيتي فور عادي 65 جنيها

كيلو بيتي فور لوكس 85 جنيها

وتطرح وزارة التموين العلب المشكلة بسعر الكيلو 55 جنيها للعادي و80 جنيها للسوبر لوكس وعلبة 2 كيلو 125 جنيها للعادي وعلبة 170 جنيها للسوبر لوكس وعلبة 3 كيلو 185 جنيها للعادي وعلبة 250 جنيها للسوبر لوكس.
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