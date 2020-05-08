ميدو يفاجئ جمهوره بصورة على أحد شواطئ البحر الأحمر

نشر أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهر أحمد حسام ميدو علي أحد الشواطئ و كتب معلقا: البحر الأحمر مصر





وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات ما بين "منور يا نجم . ‏ فين المكان الجميل دا؟





يشار الي ان حسام ميدو كان يتوقع تفكير الأندية في المصلحة العامة للدولة قبل مصالحها الشخصية، مشيرًا إلى أن قرار عودة الدوري من عدمه تحول لصراع بينها.





ويذكر ان أحمد حسام ميدو أكد أن علاقته رائعة بـ زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي منذ أن لعبا سويا في اياكس امستردام.





حيث أضاف ميدو في تصريحات لـ " أنه منذ أن رأى إبرهيموفيتش تأكد أنه أمام لاعب كبير وقوي، مشددا على أنه ما كان يحدث بينهما مجرد دعابات.