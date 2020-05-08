AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يفاجئ جمهوره بصورة على أحد شواطئ البحر الأحمر

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، صورة جديدة  له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى  للفيديوهات والصور "إنستجرام". 

وظهر أحمد حسام  ميدو علي أحد الشواطئ و كتب معلقا: البحر الأحمر  مصر 

 وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات ما بين "منور يا نجم .  ‏  فين المكان الجميل دا؟ 

يشار الي ان  حسام ميدو  كان يتوقع تفكير الأندية في المصلحة العامة للدولة قبل مصالحها الشخصية، مشيرًا إلى أن قرار عودة الدوري من عدمه تحول لصراع بينها.

ويذكر ان أحمد حسام ميدو أكد أن علاقته رائعة بـ زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي منذ أن لعبا سويا في اياكس امستردام. 

حيث أضاف ميدو في تصريحات لـ " أنه منذ أن رأى إبرهيموفيتش تأكد أنه أمام لاعب كبير وقوي، مشددا على أنه ما كان يحدث بينهما مجرد دعابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكايات المحترفين.. إبراهيوفيتش يروي تفاصيل اعتداء ميدو عليه

شاهد.. ميدو يظهر بنيولوك جديد

حساب الليجا يحتفل بذكرى ثنائية ميدو مع سيلتا فيجو .. فيديو

أحمد حسام ميدو يمارس الرياضة بصحبة ابنه .. شاهد

شاهد.. ميدو يثير جدلا على السوشيال ميديا بـ تاتو على الظهر

ميدو يكشف تفاصيل علاقته بـ إبراهيموفيتش وأفضل فريق أوروبي لعب له

ترشيحاتنا

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

بسبب أحمد السقا.. وائل جسار يتصدر مؤشرات جوجل

سلمان الفارسي.. ماذا قال عنه رسول الله وكيف كرمه ؟

فيديوجراف.. أسباب وعلاج جرثومة المعدة

شروط الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.. 9 كلمات تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سخرية رامز جلال من ملابسه.. تعرف على تكلفة إطلالة حسن شاكوش..صور

عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم

بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها