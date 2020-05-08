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مرأة

أمل جديد فى إيطاليا..علاج سرطان البروستاتا عند الرجال يقي من كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:12 م
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
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أسماء عبد الحفيظ
نوه الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ،إلى ما جاء فى دراسة إيطالية جديدة ،تقول أن الدواء المستخدم فى علاج سرطان البروستاتا عند الرجال ،قد يقي من فيروس كورونا المستجد. 

حيث يعمل العلاج على تقليل هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا ،وهذا العلاج نفسه يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت على آلاف المرضى الإيطاليين، أن الرجال الذين خضعوا للعلاج بالهرمونات، لديهم خطر أقل بنسبة أربعة أضعاف للإصابة بفيروس كورونا من المرضى الذين لم يتلقوا مثل هذا العلاج.

وقارن فريق البحث الأشخاص مرضى سرطان البروستاتا الذين تلقوا العلاج الهرموني، مع الأشخاص الذين يعانون من أي نوع آخر من السرطان.

وأكد فابريس أندريه، مدير الأبحاث في معهد جوستاف روسي في باريس ورئيس تحرير مجلة الأورام، أن نتائج الدراسة لا تعني أن على مرضى فيروس كورونا أن يتناولوا العلاج الهرموني.

وقالت أندريا أليمونتي، أستاذة علم الأورام في جامعة ديلا سفيزيرا إيتاليانو: "هذه بالفعل لغز جديد"، مشيرة إلى أن الباحثين يعدون دراسة لتحديد حالات حرجة بشكل عشوائي من مرضى فيروس كورونا لتلقي العلاج بالهرمونات.
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