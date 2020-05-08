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أخبار العالم

17 مدينة سعودية تسجل حالة إصابة كورونا واحدة.. تعرف عليها

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:17 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
كشف بيان وزارة الصحة السعودية عن حالات كورونا المستجدة في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في كل من 17 مدينة سعودية، وهي: خميس مشيط، القطيف، الظهران، النعيرية، العيص، تثليث، الليث، بلجرشي، المخواة، ضباء، أملج، حفر الباطن، ثريبان، عرعر، وادي الدواسر، ثادق، الدوادمي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78 % لغير السعوديين. 

وأوضحت الصحة السعودية ان عدد الحالات الحرجة  بلغت141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 9120 حالة. 

وتابع المتحدث، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفى.
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