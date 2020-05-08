17 مدينة سعودية تسجل حالة إصابة كورونا واحدة.. تعرف عليها

كشف بيان وزارة الصحة السعودية عن حالات كورونا المستجدة في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في كل من 17 مدينة سعودية، وهي: خميس مشيط، القطيف، الظهران، النعيرية، العيص، تثليث، الليث، بلجرشي، المخواة، ضباء، أملج، حفر الباطن، ثريبان، عرعر، وادي الدواسر، ثادق، الدوادمي.





وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78 % لغير السعوديين.





وأوضحت الصحة السعودية ان عدد الحالات الحرجة بلغت141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.





وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 9120 حالة.



