المكسيك تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

أعلنت السلطات المكسيكة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 3160 والإصابات إلى 31522 حالة.





وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





وكانت المكسيك سجلت أعلى حصيلة وفيات سابقة بتاريخ 6 مايو الجاري، بواقع 236 حالة وفاة، فيما شهدت البلاد أول حالة إصابة بالفيروس في 28 فبراير.





ومن المتوقع أن تصل المكسيك إلى ذروة انتشار الوباء خلال هذه الأيام.





وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل في مؤتمر صحفي أمس: "أعتقد بأننا وصلنا الذروة في الإصابات بكورونا، وأتوقع أن يبدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالتراجع خلال الأيام القادمة".











