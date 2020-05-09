AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المكسيك تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات المكسيكة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 3160 والإصابات إلى 31522 حالة.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وكانت المكسيك سجلت أعلى حصيلة وفيات سابقة بتاريخ 6 مايو  الجاري، بواقع 236 حالة وفاة، فيما شهدت البلاد  أول حالة إصابة بالفيروس في 28 فبراير.

ومن المتوقع أن تصل المكسيك إلى ذروة انتشار الوباء خلال هذه الأيام.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل في مؤتمر صحفي أمس: "أعتقد بأننا وصلنا الذروة في الإصابات بكورونا، وأتوقع أن يبدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالتراجع خلال الأيام القادمة".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تعلن حصيلة الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة

إسبانيا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 4089 حالة والإصابات أكثر من 55 ألفا

ماليزيا تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا في جنوب آسيا

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المانيا إلى 143724 حالة مؤكدة

المكسيك تدخل أخطر مراحل انتشار فيروس كورونا

إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ 10 آلاف

ترشيحاتنا

أحمد زاهر يجتاح جوجل بسبب علاء مبارك

جدل حول فبركة رامز مجنون رسمي بسبب حلقة طارق حامد

علاقة الزنك بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

إسلام عنان: الازدحام بداية رمضان ضاعف معدلات الإصابة بكورونا.. فيديو

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

بإطلالة بسيطة وعفوية .. شاهد دينا الشربيني برفقة عمرو دياب من الجونة

AdvertisementS

عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

قرار جديد.. مرتضى منصور: طارق حامد راجل ولقن رامز جلال علقة ساخنة

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

رغم حبسه بتهمة تهريب الآثار.. ظهور الممثل بطرس غالي في مسلسل عادل إمام

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة

21 ألف جنيه.. سعر فستان درة فى أحدث ظهور لها

شاهد | سيارات العالمى كريستيانو رونالدو